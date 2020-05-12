Almanya'da 2019 yılında 112 çocuk öldürüldü

Alman Federal Kriminal Polis Merkezi (BKA), çocuklara yönelik 2019 yılının istatistik raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Almanya'da 2019 yılında 112 çocuğun öldürüldüğü ifade edildi. Ortalama her hafta 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtilirken yıl boyunca birlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı aktarıldı.

Almanya'da öldürülen 14 yaşın altındaki çocukların çoğunun 6 yaşın altında olduğu, 87 çocuğun şiddete maruz kalınarak öldürüldüğü, 25 çocuğun ise ihmal sonucu öldüğü polis raporlarına yansıdı. Dört binden fazla çocuğun kötü muamele kurbanı olduğu, çocuklara dönük cinsel şiddet vakasının 15 bin 936 olduğu belirtildi.

Çocuk mağdurların 4'te 3'ünün kız çocuklarının olduğu, faillerin ise yüzde 80 ile 90'ının erkek olduğu açıklandı. Çocuk pornografisinde de 12 bin 262 vaka tespit edildiği, bu rakamın 2016 yılına oranla iki katına çıktığı ifade edildi. Bir önceki yıla kıyasla ölümlü şiddet olaylarında küçük bir azalma olmasına rağmen diğer suçlarda ise artış kaydedildiği belirtildi.

Çocuklara karşı işlenilen şiddet suçlarının yayınlandığı raporda, çocuklara karşı işlenilen cinsel şiddet suçlarının yaklaşık 4'te 1'inin aileler tarafından işlendiği ortaya kondu.

Karantina uygulaması riski arttırdı

Kötü muameleye maruz kalan çocuklardan sorumlu Johannes-Wilhelm Rörig, "Salgın kapsamındaki tecrit nedeniyle birçok çocuğun aile içi şiddet görmesi riski daha fazladır. Bununla birlikte şu anda çocukların evde geçirdiği saatler, ebeveynlere cinsel zorbalık veya ailenin dışındaki saldırılar hakkında daha sık bildirimde bulunan çocuklara da yol açmıştır" dedi. Rörig, "Bu gibi durumlarda cinsel istismar hattına daha fazla çağrı yapıldı" ifadelerini kullanarak yaşanılan tehlikeye dikkat çekti.

Alman Federal Kriminal Polis Merkezi (BKA) Müdürü Holger Münch, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan karantina nedeniyle bazı çocukların da daha fazla risk altına olduğunu belirterek, "Çocuklara karşı işlenen suçların farkına varan herkes suç duyurusunda bulunmaktan çekinmemelidir" uyarısında bulundu.

Çocuk istismarının önlenmesi için kurulan Elektronik Bilgilendirme Sistemleri (RISKID) Başkanı Dr. Ralf Kownatzki, çocukları şiddetten ve istismardan koruyabilmek için yasada değişiklik yapılmasını isteyerek mevcut yasaların yeterli ve günümüz şartlarına uygun olmadığını dile getirdi. Çocuklara Yardım Kurumu Deutsche Kinderhilfe Başkanı Rainer Becker ise çocuklara yönelik şiddet için daha sert ceza uygulanması çağrısında bulundu.

Mehmet Koca

