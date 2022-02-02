Almanya'da 208 bin yeni vaka tespit edildi

Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya'da 208 bin 498 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 10 milyon 186 bin 644'e yükseldi. Salgın nedeniyle 196 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ise toplam can kaybı sayısı 118 bin 170 oldu.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 1227,5 olarak belirlendi. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 1 milyon 20 bin 757 olarak tespit edildi.

Ülkede yoğun bakım servislerinde 20 bin 971 hastanın tedavi gördüğü, boş yatak oranının yüzde 16,6 olduğu ve hastanelerde 4 bin 13 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83.94 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11'ini Covid-19 hastalarının oluşturduğu, hastaların bin 179'unun solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Alman halkının yüzde 74,6'sının 2 doz aşı yaptırdığı, yüzde 53'ünün ise hatırlatıcı doz yaptırdığı kaydedildi.

Mehmet Koca

