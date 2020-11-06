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Almanya'da 21 bin 506 yeni vak'a tespit edildi

Almanya'da 21 bin 506 yeni vak'a tespit edildi
Almanya'da 21 bin 506 yeni vak'a tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 21 bin 506 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vak'a sayısı kaydedilmiş oldu.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 21 bin 990 yeni korona virüs vak'asının tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vak'a sayısının 619 bin 89'a ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 11 bin 96'a ulaştı. Ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısının 205 bin 493 olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana en yüksek vak'a sayısı kaydedilmiş oldu.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 402 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Mehmet Koca

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