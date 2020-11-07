Almanya'da 23 bin 399 yeni vaka tespit edildi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 23 bin 399 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 642 bin 488'e yükseldiğini açıkladı.

Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 130 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 11 bin 226'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 412 bin kişinin iyileştiği Almanya'da korona virüs taşıyan aktif vaka sayısının 219 bin 262 olduğu belirtildi.