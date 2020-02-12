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Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı
Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapılan 3 caminin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 cami için bomba ihbarı yapıldığı açıklandı. Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti. Üç kentteki camilerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 camiye yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe ve Unna Camileri bomba ihbarı üzerine tahliye edilmişti. DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin yaptığı açıklamada camilere yönelik elektronik posta yolu ile bomba ihbarı yapıldığını belirterek, "Camilerinizi havaya uçuracağız" şeklinde tehdit yazısı gönderildiğini belirtti.

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Söz konusu elektronik postaların emniyet güçleri ile paylaşıldığını belirten Alptekin, "Polis, camilerde geniş güvenlik önlemi aldığını, uzman ekiplerle arama yaptığını ve arama neticesinde camilerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ve ihbarların asılsız olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Sinan Karamurat

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