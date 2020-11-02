Almanya'da 4 hafta sürecek yeni tedbirler yürürlüğe girdi

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının etkisini arttırması ile yeniden sıkı tedbirler uygulamaya başladı. Almanya'da Başbakan Angela Merkel tarafından 28 Ekim'de duyurulan yeni tedbirler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bugün başlayarak 4 hafta sürecek önlemler ile önce virüsün yayılmasının durdurulması ardından bulaşma sayısının düşürülerek kontrol altına alınması hedefleniyor.

Salgının yayılmasında en büyük etkenin temas olduğunu dikkate alan federal hükümetin yeni önlemlerine göre 4 hafta boyunca başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler bugünden itibaren ay sonuna kadar kapalı kalacak. Eğlence ve diğer etkinlikler, bar, diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları da Kasım sonuna kadar ülke genelinde kapalı olacak.

Kasım ayı sonuna kadar yürürlükte olacak kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda da en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak. Alman birinci futbol ligi Bundesliga dahil olmak üzere maçlar seyircisiz oynanacak. Amatör spor ve diğer alanlarda da önemli kısıtlamalara gidildi. Yüzme havuzları, sauna, fitneses salonları Kasım ayı boyunca kapalı kalacak. İş hayatında çalışanların temasının engellenmesi amacıyla iş verenlere mümkün olan her alanda personeli evden çalıştırma talebinde bulunuldu. Perakende ve toptancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak, satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak. Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak.

Almanya'da son 24 saatte 12 bin 97 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 12 bin 97 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 545 bin 27'e yükseldiği bildirildi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 10 bin 530'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 355 bin 900 olarak açıklanırken, aktif vaka sayısının 189 bin 127 olduğu belirtildi.

Mehmet Koca