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Almanya'da 409 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Almanya'da 409 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
Almanya'da 409 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 771 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, 409 kişi ise hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 771 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 494 bin 9'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 409 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 26 bin 49'a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 97 bin 400 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. Aktif korona virüs vaka sayısının 370 bin 560 olduğu Almanya'da yoğun bakım ünitelerinde 22 bin 204 kişinin tedavi gördüğü, boş yatak sayısının ise 4 bin 527 olduğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

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