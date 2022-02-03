Almanya'da 4'üncü doz Covid-19 aşısı tavsiye edildi

Almanya'da Covid-19'a karşı 4'üncü doz aşı tavsiye edildi. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STİKO) tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumları ya da meslekleri nedeniyle ağır risk altında olan kişiler için 4'üncü doz aşı tavsiyesinde bulunurken, tavsiyenin özellikle 70 yaş üstü kişiler, huzurevlerinde kalanlar, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlığı olanlar ile sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar için geçerli olduğu belirtildi. Covid-19'un Omicron mutasyonuna karşı 1'inci doz korona virüs aşısının birkaç ay içinde etkisini kaybedeceğini açıklayan STİKO, Covid-19'a yakalanma riski yüksek olan 70 yaş üstü kişiler ile bağışıklık sistemi zayıf olanlar için 4'üncü korona virüs aşısının önemli olduğuna vurgu yaptı.

STİKO Başkanı Thomas Mertens yaptığı açıklamada, “İsrail'den gelen son veriler, 4'üncü doz Covid-19 aşısının virüse karşı korumada hafif bir iyileşme ve ciddi bir hastalık vakasına karşı kayda değer bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.

İsrailli uzmanlar ise aşıların çok sık uygulanmasının bağışıklık sisteminin gelecekteki Covid-19 mutasyonları ile mücadele etme yeteneğini azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Mehmet Koca