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Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor

Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor
Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor

Almanya'da yaşayan 6 yaşındaki Kenan Yağcı, kullandığı yarış motoru ve ATV ile görenleri hayrete düşürüyor. Minik Yağcı, ileride ünlü motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyor.

Almanya'da 6 yaşındaki Kenan motor yarışlarına katılıyor - Tıkla İzle

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Kenan Yağcı, yeteneği ile görenleri şaşırtıyor. Özel yetenekli çocukların kabul edildiği bir okulda eğitim gören minik yarışçı, Alman Otomobil Kulübü'nün ( ADAC ) düzenlediği yarışlarda yaşından büyük rakiplerine adeta kök söktürüyor. Yarışlara katılan tek Türk olan Yağcı, ileride dünyaca ünlü Türk motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyor. Yaşına rağmen üstün zekaya sahip olan minik Kenan, motorun dışında arazi aracı olarak bilinen ATV de kullanıyor.

Minik yarışçı herkesi trafik kurallarına uymaya çağırarak, "Ben 6 yaşındayım. Özel yeteneklilerin eğitim gördüğü bir okulda okuyorum. Bir yıldan beri motor sporu ile uğraşıyorum. Yaşımdan büyük yarışmacılar var. Bazen ben onları geçiyorum, bazıları hızlı motor kullanıyor. Önümüzdeki yarışlara da katılacağım. Sadece motor değil, ATV de kullanıyorum. Motoru sadece pistlerde kullanıyorum. İnsanlar trafik kurallarına uysunlar. İleride motor yarışçısı olmak istiyorum. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ağabeylerime buradan selam gönderiyorum" dedi.

Mustafa Tığlı
 

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