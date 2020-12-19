İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da 702 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Almanya'da 702 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
Almanya'da 702 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte 31 bin 300 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, 702 kişi ise hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 31 bin 300 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 471 bin 238'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 702 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 25 bin 640'a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 85 bin 500 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. Aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 360 bin 98 olduğu Almanya'da yoğun bakım ünitelerinde 22 bin 427 kişinin tedavi gördüğü, boş yatak sayısının ise 4 bin 652 olduğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.