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Almanya'da 7.5 milyar Euro'luk Covid-19 destek paketi açıklandı

Almanya'da 7.5 milyar Euro'luk Covid-19 destek paketi açıklandı
Almanya'da 7.5 milyar Euro'luk Covid-19 destek paketi açıklandı

Almanya’da büyük koalisyon hükümetini oluşturan CDU/CSU ve SPD partileri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7.5 milyar Euro’luk destek paketini onaylayarak, ailelere bir kereye mahsus çocuk başına ve sosyal yardım alanlara kişi başına 150 Euro hibe verilmesine karar verdi.

Almanya'da iktidardaki büyük koalisyon hükümeti partileri Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni ekonomik destek paketini açıkladı. Başbakanlık binasında bir araya gelen koalisyon ortakları, yaklaşık 7.5 milyar Euro'luk destek paketini onayladıklarını bildirdi. Yeni destek paketi kapsamında ailelere bir kereye mahsus çocuk başına 150 Euro hibe verilirken, sosyal yardım alanlara da kişi başı 150 Euro'luk hibe sağlanacak.

Alman hükümeti, restoran, kafe ve lokantalar için Katma Değer Vergisi'ni (KDV) bir yıl için yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürme kararını 2022 yılının sonuna kadar uzattı. Salgından en çok etkilenen kültür ve sanat sektörü çalışanlarına destek için de 1 milyar Euro ek bütçe ayrıldı.

Almanya'nın salgına rağmen Fransa, İtalya ve İspanya ile çokuluslu keşif maksatlı Eurodrone projesinin geliştirilmesi için Mart ayında imzalanacak projede yer alacağı da karara bağlandı. Eurodrone keşif uçaklarının 2028-2029 yıllarında tamamlanması planlanıyor.

Mehmet Koca
 

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