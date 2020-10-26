Almanya'da 8 bin 685 yeni vak'a tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 8 bin 685 yeni korona virüs vak'asının tespit edildiğini toplam vak'a sayısının 437 bin 866'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 56'ya yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 321 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Merkel, “Bizi çok zor aylar bekliyor”

Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, "Bizi zor, çok zor aylar bekliyor" dedi. Merkel, gelecek aylar içerisinde korona virüs vak'alarının sayısının hızlı bir şekilde artacağını ve Şubat ayına kadar büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Mehmet Koca

