Almanya'da AstraZeneca tartışmaları devam ediyor

Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısı kullanan 7 kişide kan pıhtılaşması görüldüğü ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. PEI, kan pıhtılaşmasının görüldüğü kişilerin 20 ile 50 yaşları arasındaki kadınlardan oluştuğunu aktardı. PEI, Almanya'da 1 milyon 600 bin doz AstraZeneca aşısı yapıldığını ve aşılama sonrası aşılanan kişilerde yüzde 0,000004 oranında kan pıhtılaşması oluştuğunu ifade etti. PEI, kan pıhtılaşmasının ise aşıdan 4-16 gün sonra görüldüğünü belirterek, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca aşısı üzerinde daha fazla inceleme yapmasını tavsiye etti.

AstraZeneca şirketi ise bu zamana kadar 17 milyondan fazla aşılanmış kişiden elde edilen verilerde aşısının kan pıhtılaşması riskini artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını, kan pıhtılaşmasının aşılanmış kişilerde plasebo grubuna göre daha az sıklıkta ortaya çıktığını kamuoyuyla paylaştı.

23 ülke aşının kullanımını askıya aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. İngiltere ise aşıyı kullanmaya devam ediyor.

Mehmet Koca