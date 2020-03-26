Almanya'da bazı mahkumlar geçici olarak serbest bırakılıyor

Almanya'da en çok korona virüsü vakasının görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, salgının yayılmasını engellemek için tutuklu bazı mahkumlar serbest bırakılıyor. Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, serbest bırakılma işleminin bir af olmadığını, serbest bırakılacak kişilerin tutukluluk süresi 18 ay veya daha az olanları kapsayacağını belirterek bazı mahkumların ise tutukluluk sürelerinin erteleneceğini açıkladı.

Söz konusu karar, 20 Temmuz'a kadar serbest kalacak mahkumları da kapsıyor. Para cezasını ödemediği için hapis cezası alanların cezasının ileri bir tarihe erteleneceği, şiddet suçlarından uzun süreli mahkum olanların serbest bırakılmayacağı açıklandı. Eyalet genelinde 35 cezaevinde 18 bin tutuklunun bulunduğu ifade edilirken serbest bırakılacak mahkum sayısına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, şu ana kadar herhangi bir cezaevinde korona virüsüne rastlanmadığını, hapishane personellerinde yeterli koruyucu maske, tulum ve dezenfektan malzemesi bulunduğunu belirtti. Bakan Biesenbach, hapishane ziyaretlerinin korona virüsü nedeniyle azaltılmış olduğunu da ifade etti. Eyalette etkili olan korona virüsü vakalarına karşı hücreye ihtiyaç duyulduğu, boşalan hapishane hücrelerin karantina ve ciddi hastalıkları için kullanılabileceği aktarıldı.

Mehmet Koca