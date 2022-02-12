Almanya'da beyin kanaması geçiren İzmirli öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çamlıca, Avrupa Birliği projesi için öğrencileriyle birlikte gittiği Almanya'da yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Eğitim camiasını derinden üzen hadise sonucu Berlin'de bir hastanede yoğun bakımda ciddi bir tedavi süreci geçiren Çamlıca, Türkiye'den özel olarak giden ambulans uçakla alınarak bugün Türkiye'ye getirildi.

Hüseyin Çamlıca'nın Almanya'daki tedavisi ve Türkiye'ye sağlıklı şekilde getirilmesi sürecini baştan sonra yakından takip eden AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, "Hüseyin hocamızın durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte, kendisini sağlıklı şekilde Türkiye'ye getirdik. Hüseyin Çamlıca hocamızın Almanya'dan ülkemize getirilmesi sürecinde her türlü imkanı bizlere sağlayan Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'a çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Hocamızın tedavisi İzmir'de devam ediyor. İnşallah yakında sağlığına kavuşup Tire'ye dönecektir. Ailesine ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun" dedi.

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Hüseyin Çamlıca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz