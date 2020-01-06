Almanya'da bıçakla polise saldıran Türk öldürüldü

Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Gelsenkirchen şehrinde, dün gece bir Türk vatandaşının bıçakla polise saldırdığı belirtildi. Polis sözcüsü Christopher Grauwinkel yaptığı açıklamada, saldırganın, polis karakolu önündeki devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, şahsın polisin dur ihtarına rağmen bıçakla polislere saldırdığını ifade etti. Grauwinkel, 23 yaşındaki bir polis memurunun saldırganı silahla vurduğunu, ağır yaralanan saldırganın hayatını kaybettiğini belirtti.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis saldırganın bir örgüte üye olup olmadığını araştırıyor.

Mustafa Tığlı