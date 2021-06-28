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Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Almanya'nın Erfurt kentinde 20'li yaşlarında kimliği belirsiz bir şahıs, düzenlediği bıçaklı saldırıda 2 kişiyi yaralamasının ardından kayıplara karıştı.

Almanya'nın Erfurt kentinde, kimliği belirsiz bir şahsın 2 kişiyi bıçakla yaralamasının ardından yetkililer harekete geçti. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Erfurt kentinde 20'li yaşlarında saçları açık renkli, yüzünde yara izi olan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın, 45 ve 68 yaşlarında yoldan geçen 2 kişiyi bıçaklayarak kaçtığı ifade edildi. Polis, kayıplara karışan saldırganı bulmak adına helikopterli arama başlatıldığını kaydetti.
Öte yandan, geçtiğimiz cuma günü Almanya'nın Würzburg kentinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken polis yetkilileri, aşırıcılığı yaşanan olayda bir gerekçe olarak görüyor.

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