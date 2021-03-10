Almanya'da bir günde Covid-19'dan 300 ölüm

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 146 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 518 bin 591'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 72 bin 489 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 328 bin 700 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 117 bin 402 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,97 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 863 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 597 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 7 milyon 897 bin 100 kişi aşılanırken, 2 milyon 546 bin 692 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Mehmet Koca

