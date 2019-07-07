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Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi

Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi

Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kilo ağırlığında bombanın güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için bölgedeki 16 binden fazla insan tahliye edildi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası binasının yakınında İkinci Dünya Savaşından kalma 500 kilo ağırlığında bomba bulundu. Bulunan 75 yıllık Amerikan bombasının güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için 16 binden fazla insan bölgeden tahliye edildi. Almanya'nın ekonomi başkentine gelen turist Delilah Ahmed çok şaşırdığını ifade ederek, “Savaş çok uzun zaman önceydi ve bugün böyle bir şey yaşanıyor” dedi. 

Bomba imha uzmanları bölgeye sevk edilirken olay yerinin yakınındaki hayvanat bahçesi kapatıldı, bakım evi tahliye edildi.  

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