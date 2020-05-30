Almanya'da camiler yeniden ibadete açıldı

Almanya'da dün polise gelen saldırı ihbarı sonucu ülkedeki camiler geçici süre ile kapatılmıştı. Polis tarafından bugün yapılan açıklama ile saldırı ihbarının asılsız olduğu duyuruldu. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Kriminal Daire, tarafından yapılan açıklamada camilere yönelik tehdidin asılsız çıktığı ifade edildi.

Daire, camilerin kapatılması konusunda verilen tavsiyenin ise kaldırıldığını duyurdu. Kriminal Daire, dün yapılan tehdide yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, tehdidin asılsız çıkmasının ardından camilerin tekrardan ibadete açıldığını duyurdu.

Öte yandan polis dün yapılan ihbarın ardından camilerde güvenlik önlemlerini ve devriye sayısını arttırmıştı.

Mehmet Koca