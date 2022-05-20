Almanya'da camiye boyalı saldırı

Almanya'da ırkçı saldırılar devam ediyor. Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

Mehmet Koca