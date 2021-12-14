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Almanya'da camiye saldırı: 11 kişi gözaltına alındı

Almanya'da camiye saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldırı: 11 kişi gözaltına alındı

Almanya’nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Eyüp Sultan Camii’ne sert cisimler atarak saldırı düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı.

Almanya’da camiye saldırı: 11 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Almanya'da dün akşam saatlerinde Leipzig kentinde aşırı solculardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hermann-Liebmann Caddesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'ne saldırdı.

Sert cisimler atarak caminin camlarını kıran yüzleri maskeli göstericiler, çevredeki araçlara da zarar verdi. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

Leipzig kentinde gösterilerine devam eden aşırı solcular, Volkmarsdorf semtindeki Eisenbahn Caddesi'nde çöp konteynerlerini ateşe verip, havai fişeklerle araçları kundaklamaya çalıştı.

Mehmet Koca
 

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