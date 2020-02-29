İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi

Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi
Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi

Almanya’nın Bremen kentinde Islam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Fatih Camisine şüpheli bir mektup içerisinde beyaz toz madde gönderildi.

Cami yetkililerinin güvenlik güçlerine haber vermesi ardından, polis tozun tehlikeli olabileceği belirterek inceleme altına aldı. Maddenin ne olduğu henüz kesinleşmedi. Çok sayıda itfaiye ve polis aracı, cami önünde önlem aldı. Maskeli ekipler ile cami içerisinde arama yapan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta yine Fatih Camisine asılsız bomba ihbarı yapılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta birçok siyasi partiye içerisinde zararsız bir toz maddenin bulunduğu mektuplar gönderilmişti.

Sinan Karamurat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.