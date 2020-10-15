Almanya'da camiyi kundaklama girişimi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Sabaha karşı yerel saatle 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklama girişiminde bulunulan caminin ana giriş kapısı ateşe verildi. Kapıda asılı bulunan kağıt duyuruların tutuşturularak yangın çıkarıldığını söyleyen Itzehoe DİTİB Ulu Camii Dernek Başkanı Kenan Karagöl, “Kağıtlar olay yerinde ve yangın büyümeden kendi kendine sönmüş” dedi.

Olayın sabah saat 06:15'de sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaat tarafından fark edilmesinin ardından polise haber verildiğini ifade eden Karagöl, polisin saat 09.00'a kadar inceleme yaptığını, güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırganların eşkali belirlenemediğini ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karagöl, “2018 yılı Mart ayında da cami lojmanının camları kırılarak saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sinan Karamurat

