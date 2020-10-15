İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da camiyi kundaklama girişimi

Almanya'da camiyi kundaklama girişimi
Almanya'da camiyi kundaklama girişimi

Almanya’da bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne kundaklama girişiminde bulunuldu.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Sabaha karşı yerel saatle 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklama girişiminde bulunulan caminin ana giriş kapısı ateşe verildi. Kapıda asılı bulunan kağıt duyuruların tutuşturularak yangın çıkarıldığını söyleyen Itzehoe DİTİB Ulu Camii Dernek Başkanı Kenan Karagöl, “Kağıtlar olay yerinde ve yangın büyümeden kendi kendine sönmüş” dedi.
Olayın sabah saat 06:15'de sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaat tarafından fark edilmesinin ardından polise haber verildiğini ifade eden Karagöl, polisin saat 09.00'a kadar inceleme yaptığını, güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırganların eşkali belirlenemediğini ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Karagöl, “2018 yılı Mart ayında da cami lojmanının camları kırılarak saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sinan Karamurat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.