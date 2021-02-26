Almanya'da cemaatte mutasyon virüs görüldü, 5 cami kapatıldı

Avrupa'da virüsün İngiltere mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fatih Cami'ne gelen 9 kişide mutasyon virüs tespit edildi. Gelişme üzerine tedbir amacıyla söz konusu cami dahil toplam 5 cami kapılarını geçici olarak kapattı. Şehir idaresi ise kapalı olan camilerin yerine başka camilere yönelecek olan cemaate uyarıda bulundu.

Şehir sağlık dairesi, Fatih Cami'yi ziyaret eden herkese test yapılmasını önerdi. DİTİB Düren Fatih Camii Derneği söz konusu gelişmenin ardından yaptığı duyuruda, 12 Şubat'tan itibaren camide ibadet eden ve listede kaydı olanlara sağlık dairesi tarafından ücretsiz test yapılacağını belirtti.

Mustafa Tığlı