Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılabilir

Almanya'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin uzatılacağı iddia edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın 16 eyalet başbakanıyla yapacağı korona zirvesi öncesi 14 Şubat'a kadar uzatılan Covid-19 kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği öne sürüldü.

Başbakan Merkel, yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyonlu türünün yayılma hızından dolayı mevcut kısıtlamaların uzatılasını istediği ve mutasyonlu virüsün 13 eyalette tespit edildiğinden dolayı tedirgin olduğu belirtildi. İddia edildiği gibi Merkel'in kısıtlamaları 1 Mart'a kadar uzatılması halinde okulların açılması da ertelenecek.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) mutasyona uğrayan virüsün Almanya'da bulaşma oranının yüzde 6 civarında olduğunu ve kısa zamanda yüzde 20'yi bulabileceğini açıklamıştı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924'e, toplam can kaybı ise 62 bin 156'ya ulaştı.

Mehmet Koca