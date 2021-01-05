Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da tedbirler sıkılaştırıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans yöntemiyle 16 eyalet lideri ile görüşmesi sonrasında yeni korona virüs önlemlerini basın toplantısında açıkladı.

Almanya'da 2 Kasım'da 2020'den bu yana uygulanan kısıtlamaların 31 Ocak'a kadar uzatıldığını belirten Başbakan Merkel, halka önümüzdeki 3 hafta boyunca mümkün olmadıkça evlerinde dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Merkel, aldıkları uzatma kararının arkasında sağlık uzmanlarının uyarıları, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı, virüsün mutasyona uğraması ve yayılma hızının artmasının önemli bir etken olduğunu açıkladı. Başbakan Merkel, kısıtlamalar ile 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde 1 hafta içinde vaka sayısını 50'nin altına düşürmek olduğunu belirtti.

Günlük hayatın devamını sağlayan marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı işletmeler, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı işletmeler, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri kısmi kapatmadan muaf tutuldu. Kreşler ve okullar ise 31 Ocak'a kadar kapalı kalacak.

Lokanta ve kafe gibi iş yerlerinde paket servis uygulamasına devam edilecek. İbadet yerlerinin hijyen koşullarına, 1,5 metrelik mesafenin korunması ve maske kullanımının sağlanması şartıyla açık kalacak. İbadethanelerin kalabalık olacağı zamanlarda ise önceden kayıt yaptırılması şartı bulunuyor.

Sosyal ortamlarda farklı ailelerden bireylerin bir araya gelmesi 5 kişi ile sınırlandırılırken, yeni önlemler kapsamında bir aile başka bir aileden ancak 1 kişiyi ağırlayabilecek.

En fazla can kaybının yaşandığı huzurevleri ve bakımevleri için özel koruyucu önlemler alınması, aşılama kampanyasının hızlı bir şekilde yapılması, çalışanlara düzenli test yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede ayrıca, yüksek vaka sayısının görüldüğü bölgelere seyahat kısıtlaması getirildi. 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 200 yeni vakanın tespit edilmesi halinde bu bölgede ikamet edenler bulundukları yerleşim yerinden ancak 15 kilometre uzaklaşabilecekler. Geçerli bir nedeni olanlar bu kısıtlamada muaf tutulacaklar. Günlük geziler ise yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmeyecek. Almanya genelinde nüfusu 100 bin ve üzeri olan 70 bölgede haftalık 200 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

25 Ocak'ta eyalet liderleri ile salgınla ilgili durum değerlendirmek üzere yeniden toplanacaklarını belirten Başbakan Merkel, salgınla ilgili uzmanların uyarıları ve rakamlara bakarak yeniden bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 800 bin 496'a, toplam can kaybı ise 36 bin 284' ulaştı.

Mehmet Koca



