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Almanya'da Covid-19'dan can kaybı 40 bini aştı

Almanya'da Covid-19'dan can kaybı 40 bini aştı
Almanya'da Covid-19'dan can kaybı 40 bini aştı

Almanya’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 465 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 40 bin 343’e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da son 24 saatte 16 bin 946 Covid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 908 bin 527'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 465 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 525 bin 300 kişinin iyileştiği kaydedilen Almanya'da aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 334 bin 884 olduğu belirtildi. Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
Covid-19'a yakalanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısının 5 bin 456 olduğu kaydedilirken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 3 bin 83 olduğu ifade edildi. Ülkede yoğun bakım servislerinin yüzde 83,61 oranında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri, hasta bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında, 27 Aralık'tan bu yana 532 bin 878 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Mehmet Koca
 

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