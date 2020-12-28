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Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı
Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Almanya’da son 24 saatte korona virüsten (Covid-19) 348 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 30 bin 126’ya ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 10 bin 976 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 651 bin 834'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 348 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 30 bin 126'ya yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 255 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 366 bin olduğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

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