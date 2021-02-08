İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 61 bin 675'e yükseldi

Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 61 bin 675'e yükseldi
Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 61 bin 675'e yükseldi

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 61 bin 675’e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 535 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 288 bin 545'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 61 bin 675 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 41 bin 300 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 185 bin 570 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 945 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.11 olduğu açıklandı.

Mehmet Koca
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.