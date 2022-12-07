Almanya'da darbe planladığı belirtilen aşırı sağcı gruba operasyon

Almanya'da Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Federal Meclis'i basmayı, hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı bir terör örgütüne yönelik 11 eyalette 3 binden fazla polis memuru ve güvenlik gücü ile ülkenin büyük operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 22 ve destekçisi olduğu iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyon kapsamında 130'dan fazla ev, ofis ve binada arama yapıldığı aktarıldı. Aralarında eski askerlerin de yer aldığı aşırı sağcı grubun Alman Federal Meclisine (Reichstag) saldırmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planladığını iddia edildi. “Prens Heinrich” adlı 71 yaşındaki bir Alman'ın planın merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Söz konusu adamın 11 eyalette gözaltına alınanlar arasında elebaşı olduğu iddia edilen iki kişiden biri olduğu kaydedildi. Darbe planlayanlar arasında şiddet içeren saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin radarında olan aşırı sağcı Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Hareket, Modern Alman devletini tanımayı reddediyor. Savcılık şüphelileri, cumhuriyeti devirmeyi ve yerine 1871 Almanya'sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlamakla suçluyor. Federal savcılık sözcüsü, "Bu grup için henüz bir adımız yok" dedi.

“Büyük bir terörle mücadele operasyonu yapılıyor”

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah saatlerinden bu yana büyük bir terörle mücadele operasyonu yapılıyor. Federal Savcı, Reich vatandaşları çevresinden şüphelenilen bir terör ağını soruşturuyor. Anayasal organlara silahlı bir saldırı planlandığına dair şüphe var” ifadelerini kullandı.

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