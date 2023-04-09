Almanya'da depolama tesisinde yangın: 140 kişi tahliye edildi

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da çoğunlukla Afganların ve Türklerin ikinci el eşya sattıkları iş yerlerinin bulunduğu Billstr Caddesi'ndeki bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük bir yangın olarak nitelendirilen olay, dumanların gökyüzünü kaplamasının ardından büyüdü. Çevre semtlerde yaşayan insanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderilerek evlerinden çıkmamaları, ayrıca camları ve klimaları açmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine doğru ilerledi. Polis, zehirli gaz ihtimaline karşı en az 140 kişiyi bölgeden tahliye etti. Olay yerinde görev yapan polis ve itfaiye ekipleri de özel maskeler taktı.

Erdal Altuntaş

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