İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada

Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada
Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı AB Ticaret Bakanları toplantısında bakanların birinin çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesiyle kendisini karantinaya aldı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Altmaier, "Berlin'de düzenlenen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanlardan birinin çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Önlem olarak evde karantinaya girdim" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya da dün de Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya almıştı.

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.