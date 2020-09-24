Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada

Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesiyle kendisini karantinaya aldı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Altmaier, "Berlin'de düzenlenen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanlardan birinin çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Önlem olarak evde karantinaya girdim" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya da dün de Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya almıştı.

Mehmet Koca