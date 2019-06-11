İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da etkili olan fırtına hayatı felç etti

Almanya'da etkili olan fırtına hayatı felç etti
Almanya'da etkili olan fırtına hayatı felç etti

Almanya'nın güneyini ve batısını etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Münih kentinde yağan dolu maddi hasara yol açtı.

Almanya genelinde etkisini gittikçe arttıran şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Almanya'nın güneyini ve batısını etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, birçok hasara sebep oldu. Münih kentinde büyüklüğü 4 santimetreye ulaşan dolu taneleri maddi hasara sebep oldu. Sağanak yağışla birlikte yağan dolu taneleri, evlerin çatılarında, sokaklardaki araçlarda, bahçelerde maddi hasar oluşturdu. Münih İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada 700 değişik noktaya 630 görevli tarafından müdahale edildiğini belirtti. 

Merkezi Offenbach kentinde bulunan Alman Meteoroloji Servisi de yaptığı açıklamada kötü hava koşullarının bu gece ve yarın Almanya'nın doğu ve güneydoğu kesiminde devam edeceğini, Çarşamba gününden sonra fırtına olasılığının düşük olduğunu bildirdi.  

Sinan Karamurat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.