Almanya'da ev yangını: 5 ölü

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bağlı Radevormwald'da bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişinin ise kaçtığı kaydedildi.

Cinayet şüphesi

Yangında ilk belirlemelere göre, hayatını kaybedenlerin anne-baba, 2 çocuk ve büyükanne olduğu aktarıldı. Savcılığın soruşturma başlattığı aktarılırken, yangın tamamen söndürüldükten sonra yangın müfettişleri ve Köln cinayet masasının görevlendirildiği, olay yerinde bu yönde inceleme yapıldığı ifade edildi.

Devam eden soruşturma nedeniyle olayın arka planına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, olay yerinde geniş bir alan kordon altına alındı.

Mahmut Tosun

