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Almanya'da göçmenlere 1 yılda 2 binden fazla saldırı

Almanya'da göçmenlere 1 yılda 2 binden fazla saldırı
Almanya'da göçmenlere 1 yılda 2 binden fazla saldırı

Almanya’nın Federal İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında Almanya’da yaşayan göçmenlere 2 binden fazla ırkçı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Almanya'nın Federal İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir belgede 2018 yılında Almanya genelinde mültecilere yönelik binin üzerinde saldırı olduğunu açıkladı. Hazırlanan belgede işlenen suçların önemli bir bölümünün aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade edildi. Mültecilere dönük işlenen suçların hakaretten, mala zarar vermeye ve adam yaralamadan cinayete kadar çeşitlilik gösterdiği belirtildi. Yapılan saldırıların bin 775'inin doğrudan mültecileri hedef aldığı ve bunların bin 736'sının aşırı sağ kaynaklı olduğu, saldırılarda 315 mültecinin yaralandığı kaydedildi.

Mehmet Koca 

 

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