Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı

Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı. İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emni0yet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı. Erel ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İletişim Başkanı Altun'dan Almanya'da Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Altun, Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve gözaltına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Almanya'ya kınama

Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp, haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum."



Mehmet Koca-Ahmet Furkan Gülap-Hülya Keklik







iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.