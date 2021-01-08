Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları düşürülemiyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 849 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 866 bin 887'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu ifade edildi. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 38 bin 795'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 494 bin 100 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, aktif vaka sayısı ise 334 bin 446 olarak açıklandı. Ülkede şu ana kadar 35 milyon 118 bin 592 test yapıldığı aktarıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 556, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 128 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinin yüzde 83.55 oranında dolu olduğuna dikkat çekildi.

80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 417 bin 60 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

Mehmet Koca

