Almanya'da günlük vak'a sayısı 11 bin civarında seyrediyor

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 11 bin 242 vaka ile günlük vak'a sayısında rekor seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'ne göre, ulaşılan vak'a sayısının salgının ilk dalgasından daha hızlı yükseldiğini buna paralel ise ölüm oranlarının düşük olduğunu açıkladı. Son günlerde vak'a sayısındaki enfeksiyon yüksekliğinin yüksek çıkmasının nedeninin fazla test yapılamasında kaynaklandığını ifade idildi.

Başından beri Almanya'da 403 bin 291 kişi enfekte oldu

Robert Koch Enstitüsü, korona krizinin başlangıcından bu yana, Almanya'da en az 403 bin 291 kişinin Covid-19 virüsüne yakalandığı enfeksiyonuyla bağlantılı ölenlerin sayısının 9 bin 954 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 49 olurken enfeksiyondan iyileşenlerin sayısının 310 bin 200 kişi olduğu belirtildi. Virüsün bulaşma oranının 1,23 olduğu, bu rakamında enfekte olan bir kişinin 11 ile 16 kişiye virüsü bulaştırma riskinin olduğu belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, vaka artışının başlıca kaynağının kutlamalar ya da aile ve arkadaş ziyaretleri gibi özel buluşmalar olduğuna dikkat çekti. Başkan Wieler, daha fazla ağır vaka ve can kaybının olabileceğini de sözlerine ekledi. Hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uymaya çağıran Wieler, kapalı mekanların sık sık havalandırılmasını, buluşmalarda da maske takılmasına dikkat edilmesini istedi. Virüsün yayılmaması konusunda gençlerin sorumluluk taşıdığını vurgulayan Wieler, salgının yavaşlatılması için hala bir şans olduğunu ve herkesin buna katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Mehmet Koca

