Almanya'da günlük vaka sayısı 164 bine ulaştı

Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı ve Omicron mutasyonlu vakaların sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya'da 164 bin yeni vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise 940,6 olarak belirlendi. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 782 bin 173 oldu.

Vaka sayısı 10 milyona yaklaşıyor

Salgının başından bu yana Almanya'da toplam 9 milyon 35 bin 795 korona virüs vakası tespit edilirken, 117 bin 126 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yoğun bakım servislerinde 20 bin 932 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 16,6 olduğu ve hastanelerde 4 bin 166 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83,4 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11'ini Covid-19 hastaların oluşturduğu, korona virüs bulaşmış hasta sayısının ise 2 bin 398 olduğu ve hastaların bin 352'sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.

83 milyonluk ülkede 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında Alman halkının yüzde 73,5'inin iki doz, yüzde 50.8'inin ise hatırlatıcı dozunu yaptırdığı kaydedildi.