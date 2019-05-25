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Almanya'da güpegündüz camiye molotof attılar

Almanya'da güpegündüz camiye molotof attılar
Almanya'da güpegündüz camiye molotof attılar

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV ) bağlı Hagen şehrinde, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii’ne güpegündüz molotof saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası can kaybı olmazken, cami hasar gördü.

Almanya’da güpegündüz camiye molotof attılar - Tıkla İzle

'Vakit, birlik olma vakti'

Camii yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, birlik çağrısı yapıldı. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün güpegündüz camimize yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçılar, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır"

Türk ve Müslüman STK'lar büyük tepki gösterdi

Almanya'da, son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırıların failleri bulunamazken, vatandaşların endişesi de artıyor. Güpegündüz ve Ramazan Ayı'nda böyle bir saldırı yapılması eyalet genelindeki bir çok Türk ve Müslüman kökenli sivil toplum kuruluşu tarafından tepki ile karşılandı.
Öte yandan Hagen Savcılığı'nın saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.  

Mustafa Tığlı

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