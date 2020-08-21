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Almanya'da haftalık Covid-19 test sayısı 825 bine çıkarıldı

Almanya'da haftalık Covid-19 test sayısı 825 bine çıkarıldı
Almanya'da haftalık Covid-19 test sayısı 825 bine çıkarıldı

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın devam etmesi üzerine test sayısının haftalık 825 bine çıkarıldığı duyuruldu.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son haftalarda vaka sayısının artışa geçmesinin ardından ülke genelinde yaygın test yapılması için yetkililer harekete geçti. Alman Federal Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda korona testlerinin önemli ölçüde arttırılarak haftalık 825 bine çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada ülke genelinde haftalık test kapasitesinin ise 1 milyon 200 bin olduğu belirtilirken, virüsün akut hale gelmeden erken test sayesinde tanı konularak önlemler alınacağı ve hastanelere yığılmaların önleneceği ifade edildi.

MERKEL, EYALET BAŞBAKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yasakları ihlal edenlerle ilgili davaların 30 bine yaklaştığı, en çok kural ihlallerin yapıldığı kentin Hamburg olduğu ve ihlaller karşısında 1 milyon Euro'ya yakın ceza kesildiği açıklandı. Federal kükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'da vaka sayılarının artması üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önümüzdeki hafta Perşembe günü eyalet başbakanları ile bir araya geleceği ve salgınına karşı yeni eylem planlarını görüşeceğini duyurdu.

Öte yandan tatillerini bitirip Almanya'ya dönenlerin havaalanlarında ve karayollarında kurulan test merkezlerinde bekleme sürelerinin kısaltılması için Alman askerleri, destek kuvvet olarak hizmet vermeye başladı.

Mehmet Koca

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