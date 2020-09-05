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Almanya'da halktan yüksek kira protestosu

Almanya'da halktan yüksek kira protestosu
Almanya'da halktan yüksek kira protestosu

Almanya’nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto eden göstericiler polisle çatıştı.

Leipzig kentinde halk yüksek kiraları protesto etmek için sokaklara indi. Polisin göstericiler tarafından işgal edilen iki binayı boşaltmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda birçok polis hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda araç ise hasar gördü. Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung yaptığı açıklamada, polise saldırarak ve barikatlar kurarak yaşam alanı açılamayacağını dile getirdi. Jung, “Binaların işgal edilmesi ile yaşam alanı mücadelesi ağır bir yara almıştır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayları sert bir dille eleştirilen Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller ise, “Polise saldırı kesinlikle kabul edilemez ve ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır” dedi. Bugün ve yarın protestolarına devam edeceklerini açıklayan göstericiler, yüksek kiraları eleştirerek, yaşanabilir yeni yerleşim yerleri yapılmasını talep etti.

Sinan Karamurat
 

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