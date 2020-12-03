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Almanya'da hayvan kaçakçılarının akıl almaz saklama yöntemi

Almanya'da hayvan kaçakçılarının akıl almaz saklama yöntemi
Almanya'da hayvan kaçakçılarının akıl almaz saklama yöntemi

Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde polis tarafından hayvan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda buzdolabına gizlenmiş yavru köpekler bulundu.

Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde gelen ihbar üzerine polis tarafından hayvan kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda farklı evlerde yapılan aramalarda buzdolabına gizlenmiş yavru köpekler bulundu. Kaçakçıların yavru köpekleri saklamak için buzdolabını kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, yavru köpekler veterinerlerin kontrolünün ardından hayvan barınağına gönderildi.
Alman polisi yeni yılın yaklaşması ile birlikte bu tür kaçakçılık olaylarının arttığını ifade ederek özellikle maddi değeri yüksek hayvanların internet üzerinden satıldığına dikkat çekti. Polis, bu tür satışlarla ilgili uyarıda da bulunarak yavru köpeklerin satışının da yasa dışı olduğunu belirtti.

Hayvan hakları aktivistleri ise yavru köpeklere genellikle işkence yapıldığını ve yemek verilmeden birçok hayvanın öldüğüne dikkat çekti ve değişik hayvan türlerinin yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve bu tür satışlarda artış olduğunu ifade etti.

Mustafa Tığlı
 

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