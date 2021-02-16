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Almanya'da hızlı Covid-19 testleri ücretsiz yapılacak

Almanya'da hızlı Covid-19 testleri ücretsiz yapılacak
Almanya'da hızlı Covid-19 testleri ücretsiz yapılacak

Almanya’da 1 Mart'tan itibaren hızlı yeni tip korona virüs (Covid-19) testleri ücretsiz yapılmaya başlanacak.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti. Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart'tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.
Antijen testlerinin 15 ila 30 dakika arasında sonuç verdiği belirtiliyor.

Mehmet Koca
 

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