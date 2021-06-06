Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti, Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazandı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan eyalet seçimlerini Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) kazandı.

22 partinin ve 449 adayın yarıştığı seçimlerde 2 bin 240 sandıktan CDU, 2016 seçimlerine nazaran oylarını yüzde 29,8 oranından yüzde 35 çıkararak seçimlerin galibi oldu.

Irkçı AfD oy kaybetti

Irkçı söylemleriyle siyaset yapan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise 2016 seçimlerinde elde ettiği yüzde 24,3 oranındaki oy potansiyelini koruyamayarak yüzde 23,5'e geriledi. Seçimlerde oy kaybı yaşayan diğer bir parti olan Sol Parti (Die Linke) de 2016'daki yüzde 16,3 oy oranını koruyamayarak yüzde 11'e geriledi.

Merkel'in hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10,6 oranındaki oy potansiyelini koruyamayarak yüzde 8'e geriledi. 2016 yılındaki seçimlerinde yüzde 5 barajı aşamayarak eyalet parlamentosuna giremeyen Liberal Parti (FDP), oy oranını yüzde 6,4'e çıkararak parlamentoya girmeyi başardı. Yeşiller Partisi (Die Grüne), 2016 yılındaki yüzde 6,5 oranındaki oy potansiyelini koruyamayarak yüzde 6 oranında kaldı.

1 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu eyalette seçime katılımın yüzde 41 oranında olduğu açıklandı.

Mehmet Koca

