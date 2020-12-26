İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da ilk Covid-19 aşısı 101 yaşındaki bir kadına yapıldı

Almanya'da ilk Covid-19 aşısı 101 yaşındaki bir kadına yapıldı
Almanya'da ilk Covid-19 aşısı 101 yaşındaki bir kadına yapıldı

Almanya’da Covid-19’a karşı aşı ilk aşılama 101 yaşındaki Ediht Kwoizalla’ya yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid-19'a karşı aşılamalar başladı. Almanya'da ilk Covid-19 aşısı Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halberstadt kentindeki Kruger yaşlılar evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı. Kwoizalla'nın aşı öncesi tüm sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını vurulduğu aktarıldı. Kwoizella, “Eşim ve ben aşı yaptırarak örnek olmak istedik” ifadesini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

İlk tarihi aşının ardından Krüger yaşlılar evinde kalan 59 sakinden 40'ına ve 10 çalışana aşı yapıldığı öğrenildi. Aşıların isteğe bağlı olarak yapıldığı ifade edildi.

Almanya'da Covid-19'a karşı resmi aşılama kampanyasının yarın başlaması planlanıyor. İlk aşılar 80 yaşın üzerindeki kişilere ve özellikle risk altında olan sağlık çalışanlarına vurulacak.

Mehmet Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.