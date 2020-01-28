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Almanya'da ilk korona virüsü vakası

Almanya'da ilk korona virüsü vakası
Almanya'da ilk korona virüsü vakası

Almanya’da korona virüsü taşıdığı tespit edilen bir kişi hastaneye yatırılarak karantinaya alındı. Ülkede ilk kez tespit edilen virüsü taşıyan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Almanya'da ilk kez görüldü. Bavyera Sağlık Bakanlığı, Starnberg beldesinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen kişinin hastaneye yatırıldığını açıkladı.
Bavyera Sağlık ve Gıda Dairesi tarafından yapılan açıklamada, virüsü taşıyan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, karantinaya alındığı ve tıbbi olarak izlendiği belirtildi. Hastanın yakın temas içinde olduğu kişilerin, semptomlar, hijyen ve virüsün bulaşma yolları konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildiğine değinildi.

Sinan Karamurat
 

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