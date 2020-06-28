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Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı

Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı
Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı

Almanya’nın Essen kentindeki inşaat halindeki camide yangın çıktı.

Almanya'nın Essen kentinde bulunan inşaat halindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Essen-Frohnhausen Merkez Camii'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Caminin şantiye bölümünde çıkan yangında sadece maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili açıklama yapan DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, “Cami inşaatında yapılan temizlik sonrası bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın büyümeden Essen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü” ifadelerini kullandı. Alptekin, camide yapılan incelemelerin ardından Pazartesi günü yetkililerden yangının neden kaynaklandığına dair bir rapor alacağını aktardı.

Sinan Karamurat
 

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