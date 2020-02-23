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Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu
Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu

Almanya’nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı saldırıdan yara almadan kurtulan Kamerunlu genç, Müslüman oldu.

Almanya'da ırkçı saldırıdan kurtulan Kamerunlu genç Müslüman oldu - Tıkla İzle

Almanya'nın Hanau kentinde 4'ü Türk vatandaşı 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ırkçı saldırı farklı olaylar yaşanmasına neden oluyor. Saldırıyı yara almadan atlatan boks antrenörü Pieter Miennemann, saldırıdan kurtulunca Müslüman oldu. Daha önce de arkadaşları sayesinde İslam dinine ilgi duyduğu belirtilen Kamerunlu genç, Hanau İslam Cemiyeti'nde Kelime-i Şahadet getirip Müslüman olarak Bilal ismini aldı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden Miennemann, arkadaşlarıyla maç izlemek üzere geldiği nargile kafede yemek yemek üzereyken silah sesleri duyduğunu ifade ederken, saldırganın onlara doğru ilerlemesi nedeniyle kendilerini üst üste barın arkasına attıklarını belirtti. Saldırgan üzerlerine kurşun yağdırdığını ve sıra Pieter Miennemann'a geldiğinde ise saldırganın şarjöründe kurşununun bittiğini ifade etti. Olayın etkisinden kurtulamayan genç, yaşananların ardından Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.

Mahmut Tosun

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